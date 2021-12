Usa, Biden: "Prevedo di candidarmi nel 2024 se sarò in buona salute"

-afp

Joe Biden intende correre alle elezioni presidenziali del 2024 e le possibilità di una sua candidatura aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo. Lo afferma lo stesso presidente americano, aggiungendo: "Vediamo però cosa dirà il destino, che è intervenuto più volte nella mia vita. Se sarò in buona salute, come lo sono ora, correrò".