Usa, Biden prepara stretta sulle armi contro aumento violenza

Joe Biden prepara una stretta sulle armi.

Il presidente americano potrebbe annunciare già lunedì nuove regole per le armi fatte in casa e le cosiddette "ghost gun", ossia quelle pistole non rintracciabili perché assemblate con diversi componenti. La stretta arriva mentre la violenza con le armi da fuoco e la criminalità negli Stati Uniti sono in aumento. I democratici sono in pressing da tempo sul presidente per un'azione e di recente non hanno nascosto la loro frustrazione di fronte alla mancata azione.