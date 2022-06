Usa, Biden: "Nostra economia può crescere più di quella della Cina"

Secondo il presidente Usa Joe Biden, gli americani possono sentirsi "sicuri" sullo stato dell'economia.

"Quest'anno possiamo crescere anche più velocemente della Cina", ha detto, sottolineando come la priorità resti "la lotta all'elevata inflazione". In particolare Biden ha poi aggiunto di "non condividere il pessimismo" del miliardario Elon Musk proprio sul futuro dell'economia.