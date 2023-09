Usa, Biden: "Meno rischi per Taiwan con difficoltà economiche Cina"

Il presidente Usa Joe Biden ha parlato dei rapporti con Pechino.

"Non voglio contenere la Cina, voglio essere sicuro che abbiamo un rapporto con la Cina", ha dichiarato nel corso della sua conferenza stampa a Hanoi. "Il presidente Xi sta incontrando delle difficoltà economiche, voglio il successo della Cina in base e nel rispetto delle regole", ha aggiunto. Poi una riflessione: "non penso" - ha affermato Biden - che queste difficoltà economiche che la Cina sta incontrando causeranno l'invasione di Taiwan, anzi potrebbero ridurne il rischio.