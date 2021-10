Usa, Biden in pressing su democratici: 500 miliardi per clima

Afp

Joe Biden preme per un accordo il prima possibile sulla sua agenda economica. Il presidente americano ha incontrato i membri del Partito democratico nel tentativo di sbloccare l'impasse e accelerare il raggiungimento di un'intesa, al momento ancora non raggiunta: restano infatti diversi nodi ancora da sciogliere. Secondo indiscrezioni il pacchetto includerebbe almeno 500 miliardi di dollari per la lotta al cambiamento climatico.