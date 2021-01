Usa, Biden: il processo per l'impeachment di Trump va fatto

Ansa

"Penso che vada fatto". Per la prima volta Joe Biden ha commentato in questo modo il processo per l'impeachment a Donald Trump in Senato. Parlando alla Cnn, Biden ha ammesso che questo potrebbe ritardare l'attuazione della sua agenda e la conferma dei suoi membri del governo in Senato: "Ma - ha aggiunto il neo presidente Usa - sarebbe stato peggio se questo non fosse accaduto".