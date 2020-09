Usa, Biden: "I politici non devono interferire con il vaccino"

Secondi il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden la politica non può interferire con lo sviluppo, l'approvazione e la distribuzione di un potenziale vaccino per il Covid-19. "Le scoperte scientifiche non si preoccupano dei calendari, e a maggior ragione dei cicli elettorali, più di quanto non faccia il virus stesso", ha detto Biden da Wilmington, Delaware in risposta all'iper attivismo di Donald Trump sul tema.