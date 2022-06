Usa, Biden: "Garantiremo l'accesso alle pillole abortive"

Joe Biden ha dato mandato al Segretario alla Salute di garantire l'accesso delle donne alla pillola abortiva e altri farmaci per "l'assistenza riproduttiva" approvati dalla Food and Drug Administration.

Lo annuncia la Casa Bianca in una nota, dopo l'abolizione dell'aborto da parte della Corte Suprema statunitense. "Le donne devono rimanere libere di viaggiare in sicurezza in un altro stato per cercare le cure di cui hanno bisogno", ha aggiunto il presidente americano.