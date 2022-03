Usa, Biden firma legge contro il linciaggio: ora è reato federale

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato alla Casa Bianca la legge che considera il linciaggio un reato federale.

L'approvazione è arrivata oltre cento anni dopo il primo tentativo di rendere responsabile davanti alla legge chi partecipa all'orribile pratica, storicamente diffusa soprattutto negli Stati del sud degli Usa. Il provvedimento è stato chiamato "The Emmett Till Antilynching Act", per onorare la memoria di Emmett Till, il 14enne afro-americano originario di Chicago ucciso barbaramente per motivi razziali in Mississippi nel 1955, mentre faceva visita alla famiglia.