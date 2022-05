Usa, Biden firma la legge per l'invio rapido di armi all'Ucraina

Joe Biden ha firmato la legge per un rapido invio di armi all'Ucraina.

Il presidente americano si è rifatto a un provvedimento del 1941 usato per fornire equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro la Germania nazista. Poco prima della firma, Biden aveva attaccato la "distruzione sfrenata e le atrocità oltre ogni limite" che la Russia sta compiendo in Ucraina. "Il prezzo della lotta non è basso, ma cedere all'aggressione costa di più", ha aggiunto.