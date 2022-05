Ucraina, Biden e Draghi discuteranno i costi da imporre a Mosca

"Joe Biden e Mario Draghi parleranno dei costi da imporre alla Russia per la sua guerra in Ucraina".

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca in un briefing con la stampa sull'Air Force One delineando la visita del premier italiano a Washington. I due leader, ha aggiunto, parleranno anche delle relazioni bilaterali Italia-Usa e della collaborazione in diversi settori, tra cui i cambiamenti climatici.