Usa, Biden cancella i fondi per il muro con il Messico di Trump 

-afp

Nella manovra di bilancio messa a punto per il 2022 il presidente americano Joe Biden cancella i fondi a favore della costruzione del muro ai confini tra Usa e Messico. L'obiettivo è quello di combattere le cause dell'immigrazione alle radici, e non quello di scoraggiarla attraverso misure repressive. Il presidente americano chiede comunque 1,2 miliardi di dollari per la sicurezza dei confini.