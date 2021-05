Usa, Biden: "Attacchi antisemiti spregevoli e antiamericani"

Ansa

"Questi attacchi sono spregevoli, irragionevoli, anti americani, e devono finire". Lo ha dichiarato Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo una serie di assalti antisemiti in varie città americane, sulla scia del conflitto israelo-palestinese. "Non consentirò che i nostri concittadini americani siano intimiditi o attaccati per chi sono o per la loro fede", ha aggiunto