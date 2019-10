Usa, Biden attacca Trump: si è incriminato da solo con le sue parole

Donald Trump si è "incriminato da solo con le sue dichiarazioni". Lo ha detto Joe Biden, il frontrunner dem nella corsa alla Casa Bianca, in un intervento a Los Angeles. Biden ha anche twittato contro il tycoon, che ha sollecitato inchieste su di lui e su suo figlio in Ucraina e Cina, parlando di "un presidente che abusa del potere dell'ufficio Ovale per rivincere le elezioni e mette i suoi interessi personali sopra il bene pubblico".