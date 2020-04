Usa, Biden attacca Trump: "Ha fallito contro il coronavirus"

Donald Trump "ha fallito nell'agire rapidamente contro la pandemia di coronavirus e questo sta costando enormemente all'America". E' quanto afferma l'ex vicepresidente Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, secondo il quale per il tycoon "è finito il tempo delle scuse". "E' chiaro che il presidente non ha alcun interesse a risolvere il problema e a salvare vite umane, con gli Stati Uniti che sono primi al mondo per decessi e casi di contagio".