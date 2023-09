Usa, Biden andrà in Michigan tra gli operai dell'auto in sciopero

Il presidente Usa Joe Biden ha confermato di aver accolto l'invito del sindacato metalmeccanico United Automobile Workers, che da una settimana sciopera contro le principali case automobilistiche.

"Martedì andrò in Michigan per unirmi al picchetto e solidarizzare con gli uomini e le donne della Uaw mentre lottano per una giusta quota del valore che hanno contribuito a creare - ha scritto su X il numero uno della Casa Bianca -. È tempo di un accordo vantaggioso per tutti che mantenga fiorente la produzione automobilistica americana con posti di lavoro ben retribuiti alla Uaw".