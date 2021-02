Usa, Biden ammette: difficile ora innalzamento salario minimo

Ansa

Joe Biden ha ammesso di non credere che l'innalzamento del salario minimo a 15 dollari l'ora resterà nel pacchetto di misure anti-Covid che sarà varato dal Congresso. Il neopresidente Usa ha spiegato quindi di essere pronto a innalzare il salario con un negoziato a parte, ma non sarà facile convincere i progressisti del suo partito, a partire dal senatore Bernie Sanders per cui innalzare il salario minimo nel piano di aiuti "è un imperativo morale"