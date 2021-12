Usa, Biden ammette che legge su welfare non passerà entro quest'anno

Afp

La legge "Build Back Better", ossia il colossale piano di Joe Biden per il welfare, l'educazione e il clima da 1.750 miliardi di dollari, slitta ancora e ormai la sua approvazione è rimandata al prossimo anno. Lo ha riconosciuto lo stesso presidente, dopo le discussioni col senatore moderato del suo partito Joe Manchin, che chiede modifiche per il suo voto determinante di fronte alla compatta opposizione del Grand Old Party.