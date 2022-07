Usa, Biden ai manifestanti pro-aborto: "Continuate a protestare"

"Continuate a manifestare, continuate a tenere il punto".

Così il presidente americano Joe Biden rivolgendosi alle migliaia di persone che continuano a protestare fuori dalla Casa Bianca per il diritto all'aborto. Biden ha ribadito che l'unico modo per cambiare la situazione è trasformare in legge la Roe v Wade. "Ma io non posso farlo, è compito del Congresso, io posso firmare il testo immediatamente", ha detto. Quanto alla possibilità di dichiarare l'emergenza nazionale, legata al tema che ha diviso il Paese, Biden ha risposto di "non essere sicuro di averne i poteri".