Usa, Biden: diritto aborto sarà prima legge se vinciamo midterm

Joe Biden torna sul tema dell'aborto.

Intervenendo a un evento elettorale a Washington, il presidente Usa ha annunciato che se con le elezioni di midterm, i democratici confermeranno - e rafforzeranno - la loro maggioranza al Congresso, la "prima richiesta che invierò sarà per la legalizzazione dell'aborto a livello federale: e se sarà approvata farò in modo di firmarla a gennaio, per ripristinare il diritto di ogni donna a scegliere liberamente cosa fare del proprio corpo".