Usa, Biden: 350 milioni di dollari per distribuire vaccini ai più poveri

Afp

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti stanzieranno oltre 350 milioni di dollari per aiutare a distribuire vaccini in tutto il mondo, in particolare nei Paesi più poveri. "La pandemia si sconfigge tutti insieme", ha sottolineato parlando a margine dell'assemblea Onu. Nello specifico, Biden ha riferito che gli Usa "acquisteranno un altro mezzo miliardo di dosi del vaccino Pfizer per gli Stati nel resto del mondo".