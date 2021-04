Usa: Bezos sostiene piano di Biden, anche aumento delle tasse

Afp

Jeff Bezos, il patron di Amazon e l'uomo più ricco del mondo, appoggia il piano per le infrastrutture da 2.250 miliardi di dollari di Joe Biden. "Sia i democratici sia i repubblicani hanno appoggiato le infrastrutture in passato - ha detto -, e questo è il momento giusto per lavorare insieme e realizzarle". Bezos si è detto a favore anche dell'aumento delle tasse per le società.