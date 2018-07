Usa, Ayla sente per la prima volta e la mamma si commuove

Un’emozione incontenibile per la mamma di Ayla, la bimba di un anno che sente per la prima volta. La piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento eseguito dal Dr. Kristen Honsinger e dal team di otorinolaringoiatria del Cook Hospital di Fort Worth in Texas. Il dispositivo elettronico sostituisce la parte interna dell'orecchio (coclea), contribuendo a inviare tutti i segnali sonori al cervello. Dunque, si tratta di un congegno molto più complesso dei normali apparecchi acustici che si limitano a rendere i suoni più forti. La bambina ha reagito molto bene all’operazione, adesso riconosce i suoni, balla a ritmo di musica e si calma ascoltando le canzoni dalle dolci melodie.