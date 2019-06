Usa, aviazione civile: parti difettose sulle ali dei Boeing 737 Max

Boeing ha informato la Faa, l'Agenzia statunitense per l'aviazione civile, che alcune parti delle ali dei modelli 737 Ng e 737 Max "potrebbero essere state fabbricate in modo improprio e potrebbero non soddisfare i requisiti di resistenza e durata". A seguito di un'indagine, le autorità hanno rilevato che sono interessate fino a 148 componenti prodotte da un fornitore di Boeing.