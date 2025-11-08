Usa, auto in fuga da polizia si schianta contro un bar: 4 morti

Un'auto in fuga dalla polizia si è schiantata ad alta velocità contro un bar affollato a Tampa, in Florida, causando la morte di 4 persone e il ferimento di altre 11. La polizia di Tampa ha riferito che una delle sue unità aeree aveva individuato l'auto mentre guidava in modo spericolato, dopo che era stata vista partecipare a una gara di velocità su strada. Gli agenti hanno tentato di fermare il veicolo, ma senza successo. Il conducente è fuggito, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un gruppo di persone fuori dal bar. Tre sono morte sul colpo, mentre una quarta è deceduta in ospedale. Il sospettato, Silas Sampson, 22 anni, è stato arrestato e dovrà rispondere di numerose accuse, tra cui omicidio colposo stradale.