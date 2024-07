Donald Trump è stato colpito da spari durante un comizio in Pennsylvania. Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato, era cosciente ma sembrava ferito ed è stato portato via: sanguinava dall'orecchio destro ma era in piedi. Donald Trump ha alzato il pugno prima di essere portato via dal Secret Service. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari uditi. L'ex presidente ha poi fatto sapere il suo staff "sta bene". Neutralizzato dalla polizia lo sparatore. Un partecipante al comizio secondo i media Usa ha perso la vita e un altro sarebbe grave. Secondo fonti della Cnn a sparare sarebbe stato un cecchino da fuori l'area del comizio, probabilmente da un tetto di un edificio nelle vicinanze.