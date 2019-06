Usa, arrestato un uomo che ha tentato l'irruzione nella Casa Bianca

L'area della Casa Bianca è finita in "lockdown" dopo che il Secret Service ha arrestato una persona che cercava di scavalcare la recinzione. Lo riportano i media statunitensi. L'incidente è avvenuto sul marciapiede di Pennsylvania Avenue, dove si trova l'ingresso principale della sede del presidente americano. L'incursore ha lasciato cadere uno zainetto che è stato analizzato dalla sicurezza. Donald Trump non era presente, perché impegnato in Florida.