Usa, arrestato il killer della strage in Texas: ha massacrato 5 persone

In visita a Firenze la preside Usa licenziata per aver mostrato agli alunni il David di Michelangelo

Il killer della strage compiuta venerdì in Texas è stato arrestato.

Dopo quasi 72 ore di fuga Francisco Oropeza, il 38enne messicano accusato di aver ucciso con un Ar-15 cinque vicini dell'Honduras, tra cui un bimbo di otto anni è finito in manette. Lo riferisce la Cnn, citando due fonti delle forze dell'ordine. Il massacro era stato compiuto dopo che alcune delle vittime si erano lamentate con Oropeza e gli avevano chiesto di non sparare nel giardino di casa per far dormire un neonato.