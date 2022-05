Usa, arrestato il marito di Nancy Pelosi per guida in stato di ebbrezza

Lo riporta il sito Tmz, sottolineando che l'arresto si è verificato poco prima della mezzanotte del 28 maggio nella contea di Napa e che la cauzione per il suo rilascio è stata fissata a 5.000 dollari.

Paul Pelosi ha

82 anni

ed è sposato con la speaker della Camera Usa dal 1963.

Ansa - 9 ottobre 2021 - Visita privata di Nancy e Paul Pelosi in Vaticano, ricevuti da Papa Francesco

Il sito Tmz, che per primo ha dato la notizia, ha scritto di non sapere se Nancy Pelosi fosse in auto con il marito. Negli Stati Uniti è il weekend del Memorial Day, quindi - ipotizzano - la speaker potrebbe essere tornata a casa dalla sua famiglia. L'unica cosa certa, comunque, è che domenica 29 maggio era alla cerimonia delle lauree della Brown University nel Rhode Island.