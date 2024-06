Arrestate 8 persone legate all'Isis: sono entrate negli Usa dal Messico

Otto persone sospettate di avere legami con l'Isis sono state arrestate a New York, Los Angeles e Philadelphia. Tutte provengono dal Tagikistan e, come riporta la Cnn, sono entrate negli Stati Uniti dal confine con il Messico. Gli arresti sono stati effettuati dalla polizia delle dogane in collaborazione con l'Fbi. Ad aprile il direttore dell'agenzia Christopher Wray aveva avvertito del rischio di un "attacco coordinato" da parte di terroristi negli Usa a seguito dell'attacco dell'Isis-K a Mosca il 22 marzo.