Usa, anche la Camera approva la legge bipartisan sul controllo delle armi

Dopo il Senato, anche la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la legge bipartisan sul controllo delle armi.

Il disegno di legge passa ora al presidente Joe Biden per la firma e per essere promulgato. I deputati hanno approvato il testo con 234 voti a favore e 193 contrari. In tutto 14 repubblicani si sono uniti ai democratici per sostenere la legge.