Usa, anche Ivanka Trump coinvolta in negoziati insediamento

Secondo alcuni media americani, anche Ivanka Trump fu coinvolta nei negoziati tra la Trump Organization e il comitato per l'insediamento del presidente, negoziati per fissare il prezzo degli eventi da tenere al Trump Hotel di Washington. In particolare la first daughter si sarebbe occupata direttamente dei contratti per l'affitto di camere e sale per i partecipanti all'Inauguration Day. Il comitato avrebbe quindi pagato la Trump Organization.