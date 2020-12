Usa, amministrazione Trump verso seconda esecuzione federale in 2 giorni

Ansa

L'amministrazione Trump prevede di continuare la sua serie senza precedenti di esecuzioni federali post-elettorali mettendo a morte un camionista della Louisiana. L'uomo è accusato di aver abusato della figlia di 2 anni per settimane nel 2002 e di averla poi uccisa facendole sbattere la testa contro i finestrini e il cruscotto di un camion. Sarebbe la seconda persona giustiziata in una settimana in una prigione federale a Terre Haute, nell'Indiana.