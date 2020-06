Usa, "americani in smart working sono nel mirino di hacker russi"

Gli americani che, a causa del coronavirus, stanno lavorano da casa in smart working, sarebbero finiti nel mirino di hacker russi che vogliono usarli per entrare nelle reti delle loro società e del governo Usa. A sostenerlo è Symantec, azienda di sicurezza informatica, secondo cui nelle ultime settimane gli hacker hanno cercato di iniettare nelle reti aziendali un ransomware, che limita l'accesso ai computer e chiede un riscatto per "liberarlo".