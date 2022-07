Usa, altri 2 poliziotti condannati per la morte di George Floyd

J.

Alexander Kueng e Tou Thao, due degli ex agenti di polizia di Minneapolis coinvolti nell'arresto e nell'omicidio di George Floyd, sono stati condannati rispettivamente a 3 anni e 3 anni e mezzo di carcere. Kueng, bloccò il busto di Floyd, mentre Thao, fermò un gruppo di persone che voleva intervenire. Entrambi sono stati accusati di aver violato i diritti civili di Floyd e di non essere intervenuti per fermare il loro collega Derek Chauvin, l'agente che ha soffocato l'uomo tenendo premuto il ginocchio sul suo collo per oltre 9 minuti e per questo è stato condannato a oltre 40 anni.