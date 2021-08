Usa: allerta terrorismo in vista dell'11 settembre

-afp

Il Dipartimento per la sicurezza nazionale americano ha diramato un'allerta terrorismo citando potenziali minacce che arrivano da fuori e dall'interno degli Stati Uniti e menzionando il rischio di "violenze mirate " in occasione del ventennale degli attentati dell'11 settembre 2001. Il Dipartimento non ha citato alcuna minaccia specifica, ma ha spiegato che gli Usa si trovano in un "ambiente di accresciuta minaccia".