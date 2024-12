Usa, ex diplomatici e 007 allarmati da nomina Gabbard

Quasi 100 ex diplomatici di alto livello e dirigenti dell'intelligence e della sicurezza nazionale Usa hanno esortato i leader del Senato a programmare udienze a porte chiuse per consentire un esame completo dei file del governo sull'ex deputata dem Tulsi Gabbard, nominata da Donald Trump per diventare il direttore della National intelligence. Lo scrive Politico. Gli ex funzionari, che hanno prestato servizio nelle amministrazioni sia democratiche sia repubblicane, hanno affermato di essere "allarmati" dalla scelta di Gabbard per supervisionare tutte le 18 agenzie di intelligence degli Stati Uniti.