Usa, allarme bomba durante evento: evacuato marito di Kamala Harris

Afp

Doug Emhoff, il marito della vicepresidente americana Kamala Harris, è stato evacuato dal Secret Service dopo un allarme bomba durante un evento in una scuola superiore della Capitale per commemorare il mese della storia afroamericana. Anche agli studenti e agli insegnanti è stato ordinato di abbandonare l'edificio. Non è chiaro, al momento, se la minaccia fosse legata al Second Gentleman o all'evento in omaggio al "Black History Month".