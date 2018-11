Usa, al via processo a narcoboss "El Chapo": rigide misure sicurezza

E' iniziato a New York, tra rigide misure di sicurezza, il processo al narcotrafficante messicano Joaquin Guzman detto "El Chapo", noto per le sue rocambolesche evasioni e per avere guidato per 25 anni uno dei cartelli della droga più potenti al mondo, quello di Sinaloa. "El Chapo", assistito da un traduttore, in aula è parso disteso. La giustizia Usa lo considera il più potente narcotrafficante dopo il colombiano Escobar, morto nel 1993.