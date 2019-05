Usa, agenzia per l'ambiente: "Il glifosato non è cancerogeno"

Il glifosato non è cancerogeno. E' quanto afferma l'Epa, l'agenzia statunitense per l'ambiente, parlando dell'erbicida prodotto dalla Monsanto e finito sotto accusa per i possibili effetti sulla salute. Un dibattito che negli Stati Uniti ha portato a due sentenze di condanna per presunti danni agli agricoltori. L'Epa sostiene che "non ci sono rischi per la salute pubblica se il glifosato è usato rispettando le indicazioni nell'etichetta".