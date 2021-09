Ufficio stampa

L'agenzia per la sicurezza stradale del governo degli Stati Uniti ha aggiunto un altro incidente mortale che ha coinvolto una Tesla all'elenco dei sinistri su cui sta indagando che sarebbero stati causati dell'uso di sistemi di guida parzialmente automatizzati. Una squadra speciale di investigazione è stata inviata in occasione di un incidente del 26 luglio a New York, in cui un uomo sarebbe stato ucciso da un Suv Tesla Model Y.