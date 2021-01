Usa, agente che sparò a Jacob Blake non verrà incriminato

Ansa

Rusten Sheskey, l'agente che il 23 agosto sparò sette colpi alla schiena dell'afroamericano Jacob Blake, lasciandolo paralizzato, non verrà incriminato. Lo ha deciso Michael Graveley, procuratore di Kenosha, nel Wisconsin. Ben Crump, l'avvocato della famiglia Blake, ha espresso "immensa delusione" per la decisione, annunciata dopo la mobilitazione della guardia nazionale per il timore di disordini.