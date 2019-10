Usa, aereo da turismo si schianta su un gruppo di case in New Jersey

Un aereo da turismo Cessna 414 è precipitato su un gruppo di abitazioni a Colonia, in New Jersey, a una trentina di chilometri da New York. Secondo le autorità lo schianto ha causato l'incendio di alcune case, e dal luogo dell'impatto si è alzata una colonna di fumo. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente; non è chiaro nemmeno se ci siano o meno vittime.