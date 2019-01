Usa, accordo fra Trump e il Congresso: "Sono orgoglioso di annunciare la fine dello shutdown"

"Il governo riaprirà per tre settimane. Intanto presenteremo immediatamente una nuova proposta per la competa sicurezza dei nostri confini - ha spiegato Trump -. E la realizzazione del muro, delle barriere, o di come volete chiamarlo, deve essere parte della soluzione".

Trump ha quindi specificato che l'accordo raggiunto con i Democratici non verrà rinnovato se non sarà raggiunta un'intesa al Congresso sulla costruzione del muro al confine col Messico. "Non abbiamo altra scelta se non costruire un muro o una barriera in acciaio: se non arriveremo a un accordo con il Congresso, o il governo verrà nuovamente chiuso dopo il 15 febbraio o utilizzerò i poteri che mi sono conferiti per fare fronte a questa emergenza".



Pelosi: "Speriamo Trump abbiamo imparato la lezione" - "Speriamo che il presidente Trump abbia imparato la lezione": queste le parole della speaker della Camera del Congresso Usa Nancy Pelosi dopo l'annuncio dell'accordo che per il momento pone fine allo shutdown. "Alla fine il presidente ha accettato la nostra linea, quella di riaprire prima il governo e poi affrontare il nodo della sicurezza al confine meridionale", ha aggiunto il leader dei democratici al Senato Chuck Schumer.