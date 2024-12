Usa, accordo contro shutdown: 100 miliardi per i disastri

I leader del Congresso Usa hanno raggiunto un accordo bipartisan per evitare venerdì lo shutdown posticipando la scadenza dei finanziamenti governativi al 14 marzo e stanziando oltre 100 miliardi di dollari in aiuti di emergenza per gli stati di calamità, come gli uragani. Lo scrive Politico. Il pacchetto di fine anno, che sarà l'ultimo importante provvedimento approvato dal Congresso, dovrebbe includere un disegno di legge per limitare gli investimenti americani in Cina, l'estensione dei programmi sanitari in scadenza, la proroga di un anno della legge sull'agricoltura e 10 miliardi di dollari in assistenza economica agli agricoltori.