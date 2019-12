Usa, a 5 anni viene adottato: Michael porta la classe dell'asilo in tribunale

E' una foto che ha fatto il giro del mondo: ritrae un bimbo di 5 anni, Michael, che attende in tribunale che il giudice dica formalmente che ora ha un padre e una madre. Nel giorno ufficiale della sua adozione Michael ha però voluto attorno a sè anche l'altra famiglia, quella formata dalla sua classe d'asilo. E così eccolo nel tribunale del Kent, negli Stati Uniti, assieme ai suoi genitori Andrea Melvin and Dave Eaton.

Sembra un po' annoiato mentre si sprofonda nell'enorme poltrona del tribunale ma d'altronde Michael ha solo 5 anni e ora finalmente può dire che Andrea e Dave sono la sua mamma e il suo papà. A organizzare l'evento attorno a lui è stata la maestra di Michael che al giudice, assieme ai suoi bimbi, ha spiegato il motivo della loro presenza: "Anche noi facciamo parte della famiglia di Michael, non potevamo mancare questo momento". Ma il 5 dicembre per il tribunale del Kent non è stato un momento emozionante solo per loro. Infatti giovedì è stato definito sui social del tribunale l'adoption day visto che altri 36 bambini hanno potuto ufficialmente essere adottati.