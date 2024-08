Una madre, il cui figlio di due anni ha sparato mortalmente in casa alla sorella di quattro anni con una pistola lasciata incustodita, è stata condannata all'ergastolo. Mariann Belair, di 24 anni, non potrà beneficiare della libertà vigilata finché non avrà scontato 25 anni di pena, inflitta dal tribunale distrettuale della contea di Shawnee, in Kansas.