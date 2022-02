Usa, 35enne giustiziato in Oklahoma con cocktail di farmaci

Un uomo di 35 anni è stato giustiziato in Oklahoma con un cocktail di farmaci per aver partecipato a un quadruplo omicidio.

Nel 2005 Gilbert Postelle, questo il nome del condannato a morte, faceva parte di una spedizione punitiva per vendicare il padre rimasto gravemente ferito in un incidente in moto. Il gruppo fece irruzione nella casa del presunto responsabile e lo crivellarono di colpi. Postelle da solo uccise due persone e alla fine le vittime furono quattro.