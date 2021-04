Usa, 29enne travolta e uccisa da un uomo che si suicida lanciandosi da un palazzo | La famiglia: "Raccolta fondi da destinare a due associazioni non-profit"

"Taylor Kahle è stata portata via tragicamente il 25 aprile, ma la sua vitalità, la sua gioia continuano a vibrare". Così la famiglia della 29enne di San Diego, morta schiacciata da un uomo che si è lanciato da un palazzo per suicidarsi, lancia una raccolta fondi per "celebrare il suo compleanno che sarebbe stato festeggiato il weekend del 30 aprile". Le somme saranno infatti devolute a due associazioni che Taylor amava: l'Associazione Alzheimer e la San Diego Humane Society.