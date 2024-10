Usa 2024, Wp ha perso oltre 200mila abbonati dopo stop endorsement

Il Washington Post ha perso oltre 200mila abbonati dopo che il quotidiano di Jeff Bezos ha annunciato la sua decisione la scorsa settimana di non sostenere nessun candidato alla presidenza. Lo riferisce Npr, citando due persone del giornale a conoscenza di questioni interne. Una simile perdita di abbonamenti è un duro colpo per una testata che sta già affrontando serie difficoltà finanziarie. Il Post aveva più di 2,5 milioni di abbonati l'anno scorso, la maggior parte dei quali digitali, numeri che lo rendevano il terzo per diffusione dopo il New York Times e il Wall Street Journal.